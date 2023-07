Cna: costruiamo il futuro "Le frontiere dell’edilizia"

La Cna di Ascoli riflette sullo stato di salute del settore edilizio su uno dei palchi più prestigiosi della città. Una mattinata di proficuo confronto e condivisione quella di venerdì 30 giugno al Teatro dei Filarmonici, dove in collaborazione con l’Arengo la Cna ha dato vita a "Le nuove frontiere dell’edilizia", il convegno promosso per discutere di criticità e prospettive legate alle costruzioni. Bonus, ricostruzione, cessione del credito e codice degli appalti: questi i temi chiave del delicato periodo storico vissuto dall’edilizia, attorno ai quali si è sviluppato un dibattito finalizzato ad assicurare al Piceno una macchina organizzativa efficace, in grado di far fronte alle opportunità e ai rischi del momento. Le impressioni, i pareri e le esperienze concrete dei relatori, condivise con una platea di imprenditori, amministratori e membri degli ordini professionali, hanno fatto luce sulle incognite di un settore trainante al netto delle difficoltà, evidenziando il bisogno di ripensare le dinamiche edilizie del territorio attraverso un attento lavoro di squadra. Una necessità espressa all’unanimità dagli ospiti del convegno, a cominciare dal sindaco Marco Fioravanti e dal sottosegretario di Stato al Mef Lucia Albano, che hanno poi lasciato spazio a un primo confronto tra la presidente della Cna di Ascoli Arianna Trillini, il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, il rettore Univpm Gian Luca Gregori, il presidente Cna Costruzioni Marche Marco Rossi e il direttore di Uni.Co. Paolo Mariani. Particolarmente significativa la scelta della presidente Trillini di invitare sul palco Natascia Troli, presidente del direttivo Confartigianato di Ascoli, a confermare l’unità di intenti che deve contraddistinguere il mondo dell’associazionismo locale.

Grande spazio riservato alla ricostruzione, con il direttore dell’Usr Marco Trovarelli, il presidente dell’Ordine degli ingegneri Stefano Babini, il presidente del Collegio dei geometri Leo Crocetti e il vicepresidente dell’ordine degli architetti Fabio Viviani. A chiudere il cerchio è stato poi il professor Valerio Temperini di Univpm, che ha moderato la tavola rotonda conclusiva con il sindaco Fioravanti, il responsabile Cna Costruzioni Riccardo Masini e il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli. "Abbiamo attivato delle sinergie fondamentali per il futuro del Piceno – dichiara Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli Piceno – Continueremo a lavorare per promuovere le istanze espresse dal territorio, costruire un nuovo orizzonte imprenditoriale e raggiungere tutti insieme l’obiettivo". "Siamo convinti di aver lanciato un segnale importante in termini di partecipazione di tutti gli attori coinvolti nella ricostruzione e nell’edilizia" afferma la presidente Arianna Trillini.