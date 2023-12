Cna, grido di dolore. Giù aziende e assunzioni

La Cna lancia l’allarme: il futuro dell’imprenditoria è a rischio. Nel corso del bilancio di fine anno stilato sono emersi dati decisamente preoccupanti per il territorio Piceno. Nel periodo gennaio-novembre ben 1.448 aziende in meno (-7%) nella provincia di Ascoli. Un andamento in grado di correre più veloce rispetto a quello regionale dove la perdita è stata di 4.334 unità (- 3.1%). "Siamo reduci da un 2023 all’insegna di serie problematiche sul piano dell’accesso al credito e del reperimento di personale – commenta Arianna Trillini, presidente Cna Ascoli –. Nel 2024 il tessuto imprenditoriale del nostro territorio sarà chiamato a sfruttare al meglio le opportunità messe a disposizione dallo Stato e dagli enti locali per l’avvio e il consolidamento di imprese realmente innovative. Con il sostegno delle istituzioni e dell’associazione, l’attenzione alla qualità che da sempre rappresenta il fiore all’occhiello della nostra provincia dovrà trainare la ripresa dell’economia picena. Ad oggi ancora frenata da una serie di annose problematiche da risolvere e archiviare al più presto per dare stabilità alla nostra comunità, magari avvicinando sempre di più i giovani al mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa".

La contrazione del tessuto delle piccole e medie imprese riguarda in particolare il settore delle costruzioni (-9.5%), ma anche imprese manifatturiere (-7.4%) e quelle operanti nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione (-6.2%). Ripopolare le aree interne è possibile in base ai sostegni che la politica metterà in campo, ma l’accesso alle risorse dovrà essere rivolte a tutti e non a pochi come spesso accade. "La Cna è rappresentata da piccole e medie realtà che nel territorio costituiscono il 98,7% - spiega il direttore Francesco Balloni -. Non possiamo che attenzionare la politica a mettere in campo dei bandi dove le risorse servono a tanti e non a pochi. Nel 2024 dobbiamo puntare sul fatto che vengano chiusi tutti i progetti legati alla ricostruzione sisma. Dobbiamo ripopolare le zone dell’Appennino. Chi è andato via si è rifatto una vita in questi 7 anni quindi va fornito un forte incentivo per farli tornare. L’estensione della Zes al Piceno sarebbe davvero fondamentale". In calo le assunzioni (-5.9%) con meno opportunità di lavoro (-2%). E a preoccupare è il tema Superbonus. Con la riduzione del beneficio del 70% a partire dal primo gennaio si temono effetti economici e sociali devastanti.

Massimiliano Mariotti