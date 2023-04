Cna, la crisi non ferma le imprese del territorio

La crisi non arresta la crescita dell’artigianato piceno. Investimenti e livelli attività in aumento nel 2022, resta la preoccupazione per alcuni settori chiave. Ostacoli burocratici, tensioni geopolitiche, aumenti dei costi energetici e delle materie primehanno caratterizzato il mondo delle imprese. Eppure, i risultati ottenuti dal tessuto imprenditoriale locale nel corso del 2022 fanno ben sperare. Lo dimostrano i dati elaborati dal Centro studi Cna Marche: le imprese del Piceno non rinunciano a investire, facendo segnare un aumento percentuale considerevole rispetto al 2021 e sfiorando i livelli di diffusione prepandemici. Lo scorso anno, infatti, il 18,8% delle aziende della Provincia ha scelto di portare avanti investimenti, a fronte del 10,8% registrato nell’anno precedente e del 20,6% del 2019. Segnali positivi arrivano dai livelli di attività fatti registrare dalle imprese del Piceno nel 2022: negli ultimi sei mesi dell’anno la percentuale delle imprese artigiane con attività in aumento (44,1%) è risultata più che doppia rispetto a quelle con attività in calo (20,6%).