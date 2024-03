Coach Messina ammette: "Siamo fragili"

Adesso la nave Olimpia sembra che si andata veramente alla deriva nella sua campagna europea. L’ultimo filo che la teneva attaccata alle speranze di qualificazione si è inopinatamente spezzato nella gara sul campo dei baschi di Vitoria ed ora diventa già tempo di riflessioni su una squadra che in Eurolega non ha mai trovato continuità. Soprattutto un’incredibile capacità di diventare Penelope, dimostrando al Forum di poter battere le prime della classe (sia Madrid che Barcellona), ma lontano da casa di poter cadere su qualsiasi campo come ad esempio contro le ultime due (Berlino e Villeurbanne).

La gara di giovedì, tanto quanto la finale di Coppa Italia, è stata davvero l’apoteosi di una squadra che non riesce davvero a metterci l’anima e che, quando conta, va in panico. Difficile salvarsi da un disastro così, dalla panchina al campo. Doveva essere una finale, contro un avversario diretto per provare la scalata, così aveva chiamato a raccolta le truppe nei giorni prima della gara coach Messina, è sembrata un’amichevole per approccio e partecipazione alla partita da parte di tutti coloro che sono scesi sul parquet basco. Una squadra totalmente scollata, oltre agli evidenti problemi strutturali di non riuscire mai a costruire vantaggi offensivi. "Noi per tanti motivi quest’anno non abbiamo mai avuto continuità di lavoro e continuità di gioco nel corso della partita - ammette coach Messina - questo è il risultato. Purtroppo, siamo molto fragili e quando prendiamo un pugno non riusciamo a rispondere. Succede soprattutto in trasferta. Anziché rispondere, andiamo al tappeto". Non ci sono dubbi che la serie incredibili di infortuni non abbia aiutato questa Olimpia a crearsi un’identità, ma certamente non può neanche diventare l’unico alibi. Messina è stato chiaro: "Siamo praticamente fuori, ora ci concentreremo sui playoff del campionato italiano".

La classifica dice che Milano ha solo una vittoria da recuperare dal Partizan decimo in classifica, ma con lo scontro diretto a sfavore. Ci sono 5 partite ancora da disputare con un calendario complesso tra Monaco, Fenerbahce (in casa), Zalgiris, Bologna (in casa) e Maccabi. In ballo per quel decimo ed ultimo posto a disposizione ci sono Partizan, Valencia, Efes e Bayern tutte racchiuse tra le 13 e le 12 vittorie. Intanto la società sembra muoversi sul mercato per attivare l’ultimo tesseramento a disposizione per il campionato come polizza di assicurazione verso i numerosi infortuni. Le voci convergono su Anthony Cowan, playmaker del 1997 del Promitheas Patrasso, miglior realizzatore della Basketball Champions League, tutt’ora in corsa nella competizione.

Sandro Pugliese