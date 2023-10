Cocaina e hashish, 56enne sbattuto in carcere

Ascoli, 18 ottobre 2023 – Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti gli agenti della Questura di Ascoli al termine di un’operazione antidroga hanno arrestato lunedì scorso un 56enne di Folignano trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina e di 12 grammi di hashish.

L’uomo stamane è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli che ha convalidato l’arresto e confermato la detenzione nel carcere di Marino del Tronto, anche alla luce dei numerosi precedenti specifici.

Il soggetto in questione è stato trovato in possesso di un panetto di cocaina dal peso di 105 grammi trovato sulla sua persona che si sarebbe procurato all’interno dei servizi igienici di un’attività commerciale, dove probabilmente in precedenza qualcuno glielo aveva lasciato, previo accordo.

Durante la perquisizione domiciliare gli agenti dell’antidroga hanno rinvenuto anche altri 12 grammi di hashish, sequestrati al pari di un bilancino di precisione.