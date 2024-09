Cocaina nascosta in cucina. Arrestata una casalinga

Arrestata una casalinga di 49 anni, di Martinsicuro che deteneva un etto di cocaina e che è stata sorpresa mentre spacciava ai giovani nella zona di Porto d’Ascoli. L’operazione antidroga è stata condotta dai carabinieri del reparto operativo di Ascoli Piceno impegnati in attività mirate lungo la fascia costiera. I militari dell’arma, in borghese e con auto ’civetta’, hanno notato, nell’abitato di Porto d’Ascoli, un certo movimento di giovani del luogo già noti come assuntori di sostanze stupefacenti e che facevano riferimento a una donna che si spostava a bordo di un’auto. I carabinieri hanno iniziato a seguirla e si sono accorti che la donna compiva frequenti soste e che era spesso impegnata a parlare al telefono.

Comportamenti sospetti, per cui gli investigatori dell’arma hanno deciso di seguirla fino alla sua abitazione per poi bloccarla appena rientrata in casa. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato due buste di cellophan dentro una scatola nascosta nella dispensa della cucina, contenente un etto di cocaina, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. La droga sequestrata e sottoposta ad esami di laboratorio per verificare lo stato di purezza, avrebbe potuto fruttare alla donna dai 5 ai 10 mila euro una volta tagliata. Ora la 49enne, già nota alle forze dell’ordine, arrestata in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, si trova agli arrestati domiciliari, dopo che il Gip presso il tribunale di Teramo ha convalidato il provvedimento. Sempre a Porto d’Ascoli nel mese di febbraio scorso i carabinieri del nucleo operativo di San Benedetto arrestarono un albanese di 33 anni trovato con un etto di cocaina nel parcheggio del centro commerciale Porto Grande.

Due giorni prima i militari dell’arma avevano arrestato un giovane di 25 anni residente a San Benedetto trovato in possesso di mezzo chilo fra hashish e marijuana sequestrata insieme a mille euro in contanti. Nel mezzo vi sono state altre operazioni anti droga condotte da polizia e carabinieri, segno che le sostanze stupefacenti sulla fascia costiera del Piceno ’scorre’ in modo consistente. Intanto i carabinieri proseguono i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, predisposti su tutto il territorio della provincia di Ascoli, anche in virtù della recente informativa del Governo sul concreto pericolo della diffusione di droghe sintetiche sul territorio nazionale.

Marcello Iezzi