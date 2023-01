Cocci Grifoni rappresenta le Marche al Wine in Venice

Sarà la Tenuta Cocci Grifoni a rappresentare le Marche al ‘Wine in Venice’ in programma nel fine settimana a Venezia. La manifestazione premia i produttori che con i loro progetti, la loro visione, impegno e responsabilità stanno contribuendo alla realizzazione di un prodotto ‘corretto’, capace di rispettare il prossimo e tutelare il domani. Questo riconoscimento conferma un percorso intrapreso da tempo da Tenuta Cocci Grifoni nella tutela dell’ambiente e nel rispetto della terra e delle persone che la abitano. L’uso di energia solare e geotermica, la creazione di invasi naturali per l’irrigazione, la scelta di destinare il 30% dei terreni a bosco e la dichiarazione degli stessi come di ‘Oasi Naturale Lipu’, ne sono alcuni esempi. Durante la tre giorni a Venezia, oltre a partecipare a momenti di formazione, approfondimenti e talk con tecnici e professionisti del settore, sarà anche possibile assaggiare una selezione di vini della Cantina, espressione di un rapporto con la terra sano e rispettoso. I vini in degustazione saranno il Vigna Messieri (Rosso Piceno Doc Superiore) e il Colle Vecchio (Offida Docg Pecorino), quest’ultimo sarà anche presente nell’Area Masterclass.

v. r.