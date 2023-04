Cocci Grifoni vola al Vinitaly con ’Notturna’

Fino al 5 aprile gran parte delle Cantine più importanti del Piceno sono presenti al Vinitaly di Verona, la più importante vetrina nazionale per la produzione vitivinicola italiana. Tra le curiosità più attese di oggi, la presentazione al grande pubblico del vino ’Notturna’ Offida Docg Passerina, il nuovo vino della Tenuta Cocci Grifoni. Il Vinitaly è ormai una conferma per la famiglia Cocci Grifoni. Una consuetudine per la Tenuta partecipare all’appuntamento veronese, dopo i successi del ProWein di Düsseldorf. Al VeronaFiere, Marilena, Marta e Camilla Cocci Grifoni aspettano i visitatori e operatori del settore alla Hall 7, Stand D6. "Siamo felici per questa primavera già densa di impegni ma, prima di tutto, piena di emozioni che, ne siamo certe – affermano le tre donne manager, ciascuna nel proprio settore – ci accompagneranno anche nei prossimi mesi ed anni. Siamo sempre pronte alle sfide e ci piace affrontarle con coraggio, rimanendo però ben ancorate alle nostre radici e tradizioni".