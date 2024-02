Coco: "Samb, concentrati verso l’obiettivo"

"Sarà una partita tosta, difficile come lo sono state quelle scorse con il Fano e il Vastogirardi, ma noi la stiamo preparando al meglio, siamo molto concentrati, speriamo di ottenere i tre punti, anzi siamo convinti di riuscire a portarli a casa". Così il portiere della Samb Stefano Coco ha parlato del prossimo impegno che attende i rossoblù. Trascorsa lo sosta, ora la squadra si prepara ad affrontare dodici finali da qui alla fine della stagione, a partire da quella di domenica, contro il Fossombrone, in trasferta. "Questa pausa ci è servita per ricaricare le batterie – ha proseguito Coco -, ora siamo pronti a ripartire più forti di prima, concentrati sui nostri obiettivi da qui fino alla fine campionato". Coco si è ripreso la maglia da titolare dopo un paio di assenze tra i pali in cui a sostituirlo era stato chiamato il giovanissimo Grillo, per la regola degli under. Come sta vivendo Coco questa esperienza a San Benedetto? "Qui è complicato – confida l’estremo difensore -, ci si aspetta tanto come in tutte le piazze importanti, alla lunga sono sicuro che uscirà il vero leone che è in me, sto piano piano dimostrando il mio valore ma la strada è ancora lunga, il mio motto resta ‘testa bassa e pedalare’. Non mi piace parlare a livello personale, guardo al gruppo, spero sempre che tutto vada bene, che vinciamo tutte le partite, vinciamo questo campionato, ce lo meritiamo, siamo tutti bravi ragazzi, lottiamo sempre, me lo auguro per me e per tutti noi e per le nostre famiglie che ci seguono sempre". La parata più difficile? "Forse quella di Avezzano, al rientro non è mai facile (il portiere ha saltato le gare con Sora e Tivoli, ndr). Ma tutte sono difficili, anche la palla più facile diventa la più complicata se non ci sei con la giusta concentrazione". Di sicuro la Samb non potrà distrarsi da qui alla fine se vuole portare a casa il campionato. Ieri Lauro ha continuato a preparare la sfida con il Fossombrone. Francesco Bontà ha svolto una seduta di lavoro ridotta per un fastidio muscolare. Oggi dovrebbe riprendere regolarmente. Gomitata al volto, invece, per l’altro centrocampista Simone Paolini, che ha concluso in anticipo la partitella finale. Dentro anche l’under Edoardo Lonardo, che all’andata contro la Forsempronese nel recupero segnò la rete del definitivo 2-2 al Riviera. Infine, Martiniello (tre gol, due nelle ultime quattro giornate) scalpita, lo si vede in allenamento. Ma difficilmente mister Lauro rinuncerà a schierare dal primo minuto Tomassini, capocannoniere della squadra con 11 reti realizzate, anche se non va a segno dal 7 gennaio.

s. v.