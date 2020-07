San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 19 luglio 2020 - Ancora una giornata complicata in autostrada, con code fino a 12 chilometri e di conseguenza mattinata difficile anche lungo la statale Adriatica. C’è da auspicare che quello di ieri sia l’ultimo fine settimana da incubo per i viaggiatori che si trovano a dover attraversare il tratto a cavallo fra le Marche e l’Abruzzo, in particolare per i diretti verso sud. I cantieri con le conseguenti deviazioni e il maggior afflusso di viaggiatori diretti verso il sud della Penisola hanno provocato fino a 8 km di coda tra Fermo e Grottammare e poi altri 4 tra Grottammare e San Benedetto, per poi continuare verso Val Vibrata. In totale intorno alle 11 si sono registrati fino a 12 Km di incolonnamenti in meno di 40 km di autostrada.

Molto meglio verso nord, poiché trattandosi di una giornata pre festiva non c’era il solito traffico dei mezzi pesanti. Per sfuggire alle code molti automobilisti hanno deciso di abbandonare l’A14 e di proseguire sulla statale Adriatica, ma in breve tempo la situazione si è complicata finendo per paralizzare la viabilità nel centro di San Benedetto fino al ponte sul fiume Tronto. Per fortuna non ci sono stati incidenti né in autostrada, né sull’Adriatica, altrimenti sarebbe stato un delirio. Nel pomeriggio la situazione è cambiata, la coda si è formata principalmente nel tratto delle gallerie: tra il territorio di Grottammare e quello di San Benedetto dove si è formata una coda di 9 Km e subito è iniziata una nuova emorragia di automobilisti verso la Statale 16.

Secondo la polizia municipale i semafori avrebbero contribuito a facilitare il deflusso, seppur lento, "spezzettando" l’intenso movimento della viabilità, evitando che l’imbuto a sud di Porto d’Ascoli, potesse fare da tappo. La buona notizia, a ogni modo, è che questo potrebbe essere davvero l’ultimo fine settimana difficile lungo la tratta autostradale a sud delle Marche, dopo il via libera alla modifica dell’attuale assetto dei cantieri, da parte della Procura di Avellino, che ha autorizzato l’ampliamento delle corsie. Nei tratti interessati dai bordo ponte sequestrati, i guard rail erano stati fatti posizionare a 5,10 mt, causando di fatto la doppia corsia su una sola carreggiata.

Ora Autostrade per l’Italia ha già iniziato a riaprire delle mini corsie che consentiranno un maggiore deflusso. Nel viadotto Santa Giuliana (tra Pedaso e Grottammare), è stata sistemata una nuova cantierizzazione a due corsie proprio nella notte scorsa in direzione sud, questa notte, invece, saranno riattivate anche le due corsie verso nord. Tenendo in considerazione che sul viadotto Petronilla, sul S. Biagio e sul Campofilone la circolazione scorre già su due corsie per senso di marcia, è possibile ipotizzare che entro martedì nel tratto tra Porto Sant’Elpidio e Grottammare-San Benedetto si tornerà a circolare con maggiore fluidità.