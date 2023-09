"Coinvolgeremo i commercianti"

Incontro con i commercianti, il sindaco Spazzafumo chiarisce quali sono state le risultanze del rendez vous che ha avuto per protagonista una delegazione di esercenti del centro, scontenti per le modalità con cui il comune ha gestito eventi come il ‘Villaggio Coldiretti’. Manifestazione, questa, di cui il primo cittadino ha a più riprese elencato i benefici, in termini di visibilità e afflusso turistico. "A seguito della presentazione di una richiesta di confronto – afferma il primo cittadino - nel pomeriggio di martedì 5 settembre ho incontrato alcuni commercianti del centro cittadino per affrontare il tema dell’impatto che hanno avuto gli eventi del cartellone estivo 2023 sulle attività che hanno sede nel centro cittadino. Nel corso del confronto, ho ascoltato con estrema attenzione le argomentazioni che sono state esposte, con particolare riguardo ai problemi riscontrati in occasione degli eventi più importanti che la città accolto durante il periodo centrale dell’estate". I commercianti hanno lamentato, in particolare, le decisioni su logistica e tempistica prese dall’amministrazione. "Ho preso atto delle difficoltà lamentate – conclude il sindaco – e pur ribadendo che manifestazioni di grande attrattività sono essenziali per rafforzare l’accoglienza turistica e generare un notevole ritorno di immagine per San Benedetto, ho assunto l’impegno a coinvolgere in maniera più approfondita tutti gli attori interessati con l’obiettivo di valutare insieme, in modo sereno e oggettivo, l’impatto che ciascun evento può avere sull’economia delle diverse attività".