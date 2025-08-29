Coinvolte pure l’area Carbon e la Ciam

La riqualificazione della stazione ferroviaria di Ascoli coinvolge anche gli spazi circostanti che ricadono nel piazzale antistante, nell’area Carbon e in quella della Ciam. "E’ interessata da una riqualificazione urbana complessiva che era nata, tra l’altro quando ero sindaco, ovvero la connessione con l’Sgl Carbon, per quello che sarà l’Ascoli che verrà" ha detto ieri il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. "Per questo il binario è stato ridotto, per consentire una più, come dire, dolce possibilità di andare verso un luogo dove potrebbe accadere che verrà realizzata la sede del nuovo corso di medicina e chirurgia: lo studentato e le aule sono proprio nei locali della Ciam. Quindi – ha aggiunto Castelli – c’è una logica a più mani con Rfi, il Comune di Ascoli, la struttura commissariale: gli studenti devono poter disporre anche di collegamenti ferroviari e quindi già ci stiamo predisponendo a questo tipo di esperienza". Al sopralluogo di ieri mattina presso la stazione di Ascoli era presente anche il sindaco Marco Fioravanti.

"Insieme a Rete Ferroviaria Italiana abbiamo aperto un tavolo congiunto con i nostri tecnici, con l’ingegner Piccioni per quanto riguarda la riqualificazione di questa stazione e poi il piazzale antistante. Siamo partiti con l’arretramento della fermata a fine binari perché – ha spiegato il primo cittadino – lì abbiamo in progetto di fare una nuova rotatoria, visto che la viabilità con una curva molto stretta come quella attuale è pericolosa; è necessaria anche in funzione della nuova rigenerazione dell’area Carbon con il nuovo studentato che nascerà qui alla Ciam, abbiamo bisogno di una migliore viabilità".

Il primo piano della stazione prevede la realizzazione della Casa dei Giovani. "Il Comune di Ascoli ha vinto un bando dell’Anci nazionale proprio sulle politiche giovanili, quindi avremo la Casa dei Giovani, la casa con tutte le associazioni che avranno un loro spazio dedicato e spazi comuni per la coprogettazione per quanto riguarda le politiche giovanili". E’ prevista poi la riqualificazione della parte antistante la stazione, ossia la riqualificazione del piazzale, della stazione dei bus. "Faremo una nuova rotatoria proprio davanti alla stazione; questo quartiere sta crescendo e soprattutto e ha bisogno di infrastrutture importanti anche in funzione al nuovo progetto che riguarda la riqualificazione dell’area Carbon, fondamentale per tutta la città" ha concluso Fioravanti.

Peppe Ercoli