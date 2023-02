Col maltempo tornano i disagi

Precipitano le temperature e torna il maltempo. Dopo giorni di quasi primavera tornano le piogge e le temperature in picchiata. Tempo instabile e perturbato un po’ dappertutto e non sono mancati i disagi, nei sottopassi di Villa Sant’Antonio, dove bastano poche gocce di pioggia per allagare tutto e nel tratto di strada che dal sottopasso conduce all’Asse attrezzato dove le enormi pozzanghere hanno messo a dura prova gli automobilisti. Problemi anche ad Appignano, in valle Chifenti, dove è mancata la luce. Purtroppo le folate di vento hanno fatto cadere degli alberi, in zona Case Rosse, nel territorio di Ascoli, che hanno spezzato i fili della corrente elettrica, lasciando nel buio alcune abitazioni della zona del Chifenti di Appignano. Per fortuna dopo ore di lavoro da parte degli operai dell’Enel la linea elettrica è stata ripristinata.