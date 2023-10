Col trattore nel fossato: grave

Grave infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri in contrada Corneto, comune di Cossignano. N’è rimasto coinvolto un pensionato di 88 anni che era alla guida del suo trattore precipitato in un fossato. L’uomo, a ogni modo, è riuscito a saltare dal mezzo agricolo e a mettersi in salvo subendo, però, diverse contusioni e ferite. I familiari hanno dato l’allarme e sul posto è arrivato un equipaggio della Potes di Offida con medico a bordo. Considerata la dinamica dell’infortunio e le presunte fratture che l’uomo potrebbe aver subito, si è reso necessario l’invio dell’eliambulanza che è atterrata in un campo non distante dal luogo in cui è avvenuto l’incidente. Il pensionato è stato stabilizzato sull’ambulanza, con la collaborazione del rianimatore e poi trasbordato sul velivolo che l’ha trasportato all’ospedale di Ancona in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.