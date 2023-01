Cola dell’Amatrice, ancora visitabile la mostra dell’illustratrice Laura Martellini

C’è tempo ancora fino all’8 gennaio per visitare, nella sala Cola dell’Amatrice nel chiostro di San Francesco, ‘Ascoli ed altre storie’, le illustrazioni di Laura Martellini, in arte ‘Martella’, illustratrice e fumettista ascolana. Tutti i pomeriggi l’autrice è presente per ritratti dal vivo e letture animate. La mostra è composta da due sezioni: la prima dalle illustrazioni del libro ‘Ascoli Piceno, alla scoperta della città dei bimbi’, ovvero la guida turistica per bambini e famiglie. La seconda dà spazio a quelle realizzate con la tecnica dell’acquerello per favole a tema natalizio che sono le protagoniste delle letture animate che accoglieranno i bambini fino al 5 gennaio, dalle 17 alle 18. A corredo dell’esposizione ci sono le marionette e i pupazzi realizzati con stoffe e materiali di recupero delle mascotte del libro ‘Liva e Cremì’. Apertura: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.