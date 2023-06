Coldiretti porta il Villaggio Coldiretti a San Benedetto, 200m di passeggiata, mercati e street food

L’agricoltura apre l’ombrellone, ma non per andare in vacanza. Sta per arrivare anche a San Benedetto il ‘Villaggio Coldiretti’, maxi evento organizzato dall’associazione di categoria e fortemente voluto dall’amministrazione rivierasca, in particolare dal sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessore al commercio Laura Camaioni e il consigliere Stefano Gaetani. La grande festa dell’agroalimentare e del cibo italiano avrà luogo dal 14 al 16 luglio con mercati, stazioni di cucina contadina, iniziative di pet therapy, giochi e street food che pervaderanno il centro cittadino dall’Hotel Calabresi fino al ristorante Porcavacca. La 14esima tappa del villaggio partirà dallo storico albergo di via Milanesi, lungo la quale verrà allestita una tenda palco per convegni, per poi continuare in piazza Giorgini fino a viale Buozzi e il lungomare, per oltre 200 metri della famigerata passeggiata. Ma ad essere coinvolto sarà anche il giardino ‘Nuttate de lune’, dove verranno organizzate postazioni per il finger food e ulteriori aree-conforto con tende e ombrelloni, dalle quali sarà possibile godersi il mare sulle note di piccoli intrattenimenti musicali. Infine, viale Secondo Moretti sarà occupato dal mercato ‘Campagna Amica’. Sulla prima spiaggia libera del lungomare, Coldiretti e Coni proporranno esperienze ludiche legate allo sport e all’alimentazione. L’iniziativa sarà inaugurata venerdì 14 luglio alle 23.30 con uno spettacolo pirotecnico sulla prima spiaggia libera. Gli stand, quindi, rimarranno aperti dalle 17 alle 24. Il tutto è stato ampiamente illustrato in sala consiliare dal direttore di Coldiretti Ascoli Fermo Francesco Goffredo e dalla direttrice di Coldiretti Marche Maria Letizia Gardoni: "Sono state coinvolte oltre 150 aziende provenienti da tutto il Paese – ha detto quest’ultima – che saranno protagoniste di degustazioni, attività didattiche tra fattorie e zootecnia, convegni tematici e dibattiti". Ha aggiunto Goffredo: "Abbiamo superato 2mila pernottamenti prenotati tra personale di servizio e staff Coldiretti: una metà alloggerà a San Benedetto e l’altra metà tra Grottammare e Colli". La corsia est del lungomare sarà chiusa dalla mezzanotte di sabato 8 a quella del 19. I veicoli in transito verso nord potranno occupare, da via Rovereto, la corsia ovest.

Giuseppe Di Marco