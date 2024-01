Colella alla Palazzina Azzurra

Il pittore grottammarese Francesco Colella, per festeggiare i 25 anni di attività, torna nella sua città natale, San Benedetto, con una mostra antologica 1999-2024 che si terrà alla Palazzina Azzurra. L’esposizione, che raccoglie una ricca selezione delle opere più significative, grazie anche alla disponibilità di gallerie d’arte e collezioni di privati, sarà inaugurata alle ore 17 del 3 febbraio. I quadri esposti consentiranno di seguire l’intero percorso artistico sotto il profilo cronologico e contenutistico di Colella. Ci saranno, dunque, raccolti in sequenza antologica: dipinti che pongono le iconiche istantanee del mare calmo o in tempesta, accanto ai ritratti dei marinai provati dalla fatica, scene di vita quotidiana e di pesce, insieme ai volti e i corpi di donne desiderate e amate, le immagini di paesaggi reali e fantastici che accompagnano rappresentazioni di gabbiani in volo o di cavalli in corsa.