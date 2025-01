Collaboratore nei guai. Vende prodotti per capelli poi si tiene tutti i soldi

E’ accusato di essersi appropriato, senza averne diritto alcuno, di oltre 27mila euro un ascolano di 31 anni, collaboratore di una società di vendite con sede a San Benedetto di cui è titolare un 51enne di Porto San Giorgio. Difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi, l’uomo è finito sotto processo e deve rispondere dell’accusa di essersi impossessato della somma in veste di collaboratore. Nell’accordo che era stato stabilito fra le parti, gli era stato riconosciuto come provvigione il 20% sul fatturato. Nel corso del rapporto di collaborazione si sarebbe invece appropriato della somma contestata che avrebbe invece dovuto riversare al titolare al quale, secondo la Procura, ha causato un danno di rilevante entità abusando di relazioni di prestazione d’opera. I fatti oggetto del dibattimento sono collocati fra maggio e agosto 2022. E’ stato il titolare della ditta a denunciare l’ascolano a cui aveva affidato il compito di vendere prodotti per capelli di cui era titolare esclusivo attraverso un sito internet dedicato dove la clientela faceva l’ordine che l’ascolano acquisiva dandone comunicazione al titolare che confezionava il pacco e spediva la merce al destinatario. Fin qui niente di strano. Un rapporto di lavoro come tanti che prevedono una provvigione sulle vendute realizzate. Fatto sta che, secondo la denuncia, il collaboratore i soldi li trasferiva sul suo conto corrente personale, promettendo al titolare che avrebbe poi stornato sul conto della ditta le somme ricevute dagli acquirenti al momento dell’ordine che nel frattempo era stato evaso correttamente.

Questi soldi però tardavano ad arrivare, inficiando per altro anche la contabilità della ditta. Per cui il titolare ha chiesto all’ascolano di girargli rapidamente i soldi nel frattempo incassati e di sostituire l’iban presente sul sito, togliendo il suo e inserendo quello della ditta, prassi che chiaramente riteneva più corretta e opportuna. All’appello mancavano infatti oltre 34mila euro, dei quali, a seguito di insistenti richieste, solo 7.729 euro sono stati versati sul conto del commerciante sangiorgese. Degli altri 27 mila euro mancanti il titolare della ditta di prodotti per capelli non ha mai visto nulla nonostante abbia chiesto di intercedere anche alla madre dell’imputato, da lui conosciuta in quanto a sua volta cliente della ditta con sede a San Benedetto. Per questo ha infine denunciato il suo collaboratore che ora è sotto processo.

Peppe Ercoli