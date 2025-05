Colle Serrano, rifugio degli artisti. L’ultima ospite Loredana Bertè

Il ‘Rifugio degli artisti’ in tour nelle Marche e non solo, si trova nella vallata del Tesino, a cavallo fra i territori di Grottammare e Ripatransone. Si chiama ‘Relé Resort Colle Serrano’. Un luogo lontano dai riflettori, con una struttura ricettiva che dispone di 11 camere a tema del paesaggio, con una Spa separata dal luogo di soggiorno, un ristorante capace di ospitare fino a 150 persone e tutt’attorno, vigneti, uliveti e frutteti a vocazione biologica, un maneggio di cavalli e nelle cucine il noto chef Enrico Ficcadenti. Un luogo riservato ideale per riflettere, riposare, prepararsi per un grande evento.

Loredana Bertè, giovedì sera impegnata nel nuovo tour ’50 da Ribelle’ al PalaSavelli Porto San Giorgio, ha lasciato Colle Serrano nella giornata di ieri dopo avervi trascorso una decina di giorni insieme alla manager e alle vocalist. La notizia è stata tenuta segreta fino a quando la cantante ha lasciato la struttura dalla quale nei giorni scorsi si era assentata solo per qualche ora giornaliera, per una passeggiata nel territorio, poiché nel Resort si trovava come a casa, protetta dalla massima riservatezza offerta dalla direzione.

Nella stessa struttura in precedenza erano stati ospiti anche Zucchero, Achille Lauro ed alcuni attori e doppiatori come Luca Ward. Luca Ward senza dubbio uno dei più grandi doppiatori italiani. Nel corso della sua carriera, ha prestato la sua voce a decine di attori tra cui Russel Crowe ne Il Gladiatore.

Tornando alla Bertè va detto che lei è tornata volentieri nelle Marche, da dove inizia il suo nuovo tour che la porterà in tante località della Penisola, perché è qui che ha passato alcuni anni della sua vita. In questo periodo è impegnata in diversi progetti per celebrare la sua brillante carriera, tra cui la registrazione di un nuovo album di canzoni inedite, ma continuerà a portare avanti il suo progetto che la vedrà impegnata in diversi concerti in Italia.

Marcello Iezzi