Collegamento per la zona industriale. Navetta a chiamata per i lavoratori

Una navetta a chiamata per i lavoratori della zona industriale di Ascoli: è questa la novità al centro del progetto sperimentale presentato nella sede di Confindustria, volto a rendere più semplici, rapidi e sostenibili gli spostamenti casa-lavoro, riducendo il traffico in entrata e in uscita dall’area produttiva di Campolungo. Proprio il contributo delle imprese è stato decisivo nella fase di studio, fornendo dati, idee e proposte per disegnare un sistema di trasporto su misura. Il progetto rappresenta un tassello importante del percorso avviato nel 2021, quando Confindustria e Comune promossero i piani di spostamento casa-lavoro e la formazione dei primi mobility manager aziendali. Ora si passa dalla teoria alla pratica con un’iniziativa che punta a razionalizzare i flussi quotidiani dei lavoratori e a introdurre un modello più flessibile rispetto alle tradizionali linee urbane. La sperimentazione scatterà subito: i mezzi di Start Spa effettueranno fermate nei principali hub di scambio intermodale, con la possibilità di prelevare i dipendenti direttamente davanti alle aziende. In prospettiva è prevista anche un’app dedicata per prenotazioni e gestione del servizio. Un primo passo che, se accolto positivamente, potrà essere inserito stabilmente nel sistema di welfare aziendale, con costi condivisi tra imprese e operatori pubblici. Per calibrare al meglio l’offerta, Start e Comune avvieranno nelle prossime settimane una survey rivolta ai lavoratori della zona industriale. Confindustria, dal canto suo, si occuperà di promuovere l’iniziativa tra le imprese associate e i mobility manager già formati, mettendo a frutto il lavoro di mappatura dei flussi e criticità realizzato negli ultimi anni. "Un passo verso una mobilità più moderna e sostenibile, che migliorerà la qualità della vita dei lavoratori", ha commentato il sindaco Marco Fioravanti. Sulla stessa linea il presidente di Start Diomedi: "Il nostro obiettivo è offrire un servizio mirato e stabile, costruito insieme alle aziende". Per Simone Ferraioli, numero uno di Confindustria, il valore aggiunto sta nella collaborazione: "La mobilità sostenibile è una leva strategica per la competitività del territorio".

P. Erc.