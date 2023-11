’Colletta Alimentare’: boom di donazioni

Nonostante l’aumento dei prezzi e la crisi che attanaglia molte famiglie, i cittadini cuprensi, ma anche quelli di tutta la provincia di Ascoli, si sono particolarmente distinti nella giornata della ’Colletta Alimentare’. Iniziativa che si è svolta a livello nazionale all’interno della campagna promossa dal Banco Alimentare ed i cui viveri saranno distribuiti attraverso le Caritas alle famiglie e alle persone in difficoltà. Una campagna attiva tutto l’anno, ma che vede una vera e propria mobilitazione in occasione della ’Colletta Alimentare’. Ebbene a Cupra Marittima i volontari, hanno ricevuto oltre 11 quintali e mezzo di alimenti. "Ringrazio la grande generosità dei cuprensi – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Presso i supermercati sono stati raccolti molti alimenti durevoli e prodotti anche per bambini, che saranno distribuiti nel corso dell’anno alle persone in difficoltà". Entusiasti per il risultato tutti i volontari e le associazioni che hanno aderito alla raccolta. Una generosità che si è fatta sentire anche a livello provinciale dove sono confluiti 317 quintali e 48 chili di prodotti, il 10% in più rispetto al 2022.