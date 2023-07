Colli e la pista ciclopedonale "In bici da Colli basso a Pagliare"

La nuova pista ciclopedonale corre sempre più verso il mare e prende forma. Ad annunciarlo è il sindaco di Colli Andrea Cardilli che dichiara: "Abbiamo realizzato il primo stralcio del progetto generale, che riguarda il centro abitato di Colli basso, che porta fino al campo sportivo, quest’ultimo verrà dismesso perché a ridosso del fiume, verrà realizzata un’area picnic, che verrà chiusa di notte, questo consentirà a molte famiglie di trascorrere tempo all’aria aperta. Ci sarà anche un percorso ciclabile fuori pista. La pista rinnovata arriva fino a Pagliare, successivamente realizzeremo l’area picnic e infine con il terzo stralcio realizzeremo la pista che collegherà al centro abitato e che passa attraverso il nuovo sottopasso pedonale ferroviario in corso di realizzazione. Il costo è di un milione e 200mila euro. In questi giorni si stanno ultimando i lavori che hanno visto il rifacimento dell’asfalto di tutto il percorso, che presto dovrà essere verniciato. Gli interventi messi in campo daranno più sicurezza e un nuovo smalto alla ciclovia, spianando la via per una mobilità sostenibile".

La pista ciclopedonale ogni giorno viene percorsa da tantissime persone, soprattutto da appassionati della natura, che amano trascorrere alcune ore nel verde e in tranquillità. Il percorso infatti si snoda lungo la Vallata, in uno scenario molto suggestivo. Intanto c’è molta attesa per il nuovo tracciato che dalla zona industriale proseguirà fino a Colli del Tronto. In questo tratto i lavori verranno svolti dal Comune di Ascoli. Si tratta di realizzare gli ultimi otto chilometri, che dalla zona industriale di Campolungo proseguiranno verso Valle, attraversando il territorio di Villa Sant’Antonio fino a ricollegarsi alla pista di Colli del Tronto e che rappresentano il collegamento con San Benedetto. Fondamentale è la costruzione del ponte, una struttura di acciaio, sul torrente Lama, che vede un impegno di spesa di 700mila euro. Un ponte che farà da cerniera tra i due tratti già esistenti e che quindi collegherà la pista dal territorio di Ascoli fino a Colli del Tronto. La pista ciclabile da Ascoli si snoda lungo tutta la Vallata, attraversando i comuni di Colli del Tronto, Spinetoli e Monsampolo del Tronto. Il percorso riservato a pedoni e ciclisti attraversa la frazione di Pagliare e in alcune parti prosegue costeggiando il fiume Tronto, immergendosi tra alberi di pioppo, acacia e querce. Lungo il tragitto è possibile ammirare l’abbazia di San Benedetto e San Mauro a Monsampolo. Il punto centrale del percorso è rappresentato dall’Oasi La Valle, il Centro di Educazione Ambientale della Regione Marche. La pista è stata realizzata in un’area molto tranquilla ed è indicata sia per chi ama girare in bicicletta, ma soprattutto per chi ama camminare. Grazie a questo importante intervento le due città di Ascoli e San Benedetto saranno molto più vicine pedalando in bicicletta.

Maria Grazia Lappa