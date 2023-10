Colli piange il suo postino, addio a Nicola Tatonnetti:: "Siamo sgomenti e scossi"

È una comunità sotto choc quella di Colli del Tronto, per l’improvvisa scomparsa di Nicola Tatonnetti, 47 anni, postino del luogo. La notizia della sua morte in poco tempo ha fatto il giro del paese suscitando profondo cordoglio. "Un soffio di vento ti ha spinto nel cielo, una nuova stella si è accesa nel buio", con queste parole la famiglia e tutte le persone che gli hanno voluto bene lo hanno s voluto salutare. "Siamo davvero sgomenti e profondamente scossi per la perdita del nostro postino Nicola – spiega il sindaco Andrea Cardilli –, la conoscevano tutti molto bene, era un ragazzo meraviglioso, sempre solare e sorridente e molto professionale. Il nostro pensiero ora va alla famiglia. Un dolore immenso che ci lascia davvero senza parole". Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono sui social, tutti sottolineano la sua simpatia, la professionalità e la sua profonda dolcezza e l’educazione di Nicola, che ha lasciato un ricordo indelebile nella piccola comunità. "Un ragazzo perbene altruista è sempre disponibile". E’ il giudizio di molti. I funerali si sono celebrati a Semivicoli, a Chieti, nella chiesa di San Nicola di Bari, ieri alle 15.30. Nicola lascia la mamma Giuseppina, il papà Bruno, la sorella Ilaria, il cognato Francesco, la nonna Antonietta. La comunità di Colli si stringe alla famiglia e formula le condoglianze, naturalmente anche il Carlino.

m.g.l.