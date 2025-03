Colonialismo e storia d’Italia: se ne parla stasera

Domani alle ore 18, l’Ospitale del paese alto di Grottammare ospita un nuovo incontro della rassegna di storia contemporanea ‘I conti con la storia’. Questa volta, al centro del dibattito c’è il tema del colonialismo italiano, non solo come capitolo del passato, ma come una realtà con cui l’Italia continua a confrontarsi nel presente, dalle polemiche su monumenti e toponomastica alle politiche migratorie e internazionali. A discutere di questi temi saranno Costantino Di Sante, direttore della rassegna, con Valeria Deplano e Alessandro Pes, autori del volume ‘Storia del colonialismo italiano. Politica, cultura e memoria dall’età liberale ai nostri giorni’. Ingresso libero.

"Spesso termini come ‘coloniale’ e ‘postcoloniale’ sono usati senza una reale conoscenza, semplificando un fenomeno complesso – afferma lo storico Di Sante -. Studiare il colonialismo italiano aiuta a smontare miti, come quello degli italiani ‘brava gente’, e a riconoscere il ruolo attivo del Paese nella costruzione di un immaginario coloniale ancora influente. Affrontare questo passato significa anche dare spazio a chi l’ha vissuto dall’altra parte: recuperare le resistenze dei colonizzati, spesso marginalizzate, per un dibattito storico attuale".