Colonie ad Acquasanta e a San Benedetto. Ecco il servizio riservato agli over 60

Per l’estate il comune di Monteprandone organizza servizi di trasporto per le cure termali ad Acquasanta Terme e la colonia marina a San Benedetto, riservato a over 60. Per quanto riguarda Acquasanta Terme è previsto un doppio turno: dal 30 giugno al 12 luglio (massimo 50 partecipanti) oppure dal 25 agosto al 6 settembre (massimo 100 partecipanti), dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 12. Invece per la colonia marina, organizzata presso uno stabilimento balneare di San Benedetto, il periodo previsto è dal 9 al 21 giugno, dal lunedì al sabato, sempre dalle 7 alle 12 (massimo 30 partecipanti). Ogni giorno la partenza sarà alle ore 7 in largo Giacomo Leopardi a Monteprandone e alle ore 7.10 in piazza dell’Unità a Centobuchi. I modelli di domanda (scade il 28 maggio) sono scaricabili sul sito del Comune oppure si possono richiedere all’Ufficio Servizi Sociali a Monteprandone (0735.710935) o Centobuchi (0735.710825).