Colonie estive, ecco come iscrivere i bambini

Bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni, nati tra il 2011 frequentanti l’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado ed il 2019 (che abbiano compiuto o dovranno compiere 6 anni nell’anno 2025), anche frequentanti la scuola dell’infanzia, residenti nei Comuni di Appignano, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli, Offida e Spinetoli potranno entro le 18, del 9 giugno presentare domanda di iscrizione online, accedendo al seguente sito: https://ambitosociale23.sicare.it/sicare/benvenuto.php Non saranno prese in considerazione domande presentate in modalità diverse.

Il servizio di colonia è articolato in turni della durata di 6 giorni per turno, dal lunedì al sabato, con la seguente organizzazione giornaliera: 7 – 7.30 Partenza dai punti di raccolta territoriali, 8 – 12 attività ludico – ricreative in spiaggia e bagno, alle 12.15 -12.45 termine attività e partenza per il rientro nei comuni di residenza.