Colonna di fumo dal negozio Tigotà, probabile corto circuito

Erano da poco passate le 11, ieri mattina, quando dal negozio Tigotà (che era chiuso) nel centro commerciale del campo boario, ha cominciato ad uscire fumo in quantità, tanto da fare immediatamente pensare a un incendio. Sono stati allertati i vigili del fuoco di Fermo che sono giunti sul posto insieme ai responsabili del negozio e hanno effettuati tutti i controlli del caso, dopo aver fatto allontanare in via precauzionale gli avventori del vicino locale pubblico e degli altri negozi. In un primo momento, sembrava potesse trattarsi di un principio di incendio, scaturito forse da un corto circuito o da un qualche guasto avvenuto nel negozio, anche se era da verificare che il fumo non si fosse sprigionato dal sistema di allarme. Sono stati effettuati gli accertamenti del caso prima di considerare l’allarme rientrato.