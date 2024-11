Colonnine per auto elettriche

Passi in avanti verso l’elettrico anche da parte del comune di Massignano, in particolare nella zona turistica. Nei giorni scorsi nel parcheggio del centro sportivo MassClub di Marina di Massignano, a ridosso della statale Adriatica attraversata dal ponte di ferro, è stata installata una colonnina con due postazioni per la ricarica di autovetture. La colonnina è compatibile con tutte le auto elettriche presenti sul mercato che ricaricano in corrente continua e permette di alimentare un veicolo elettrico fino ad una potenza di 100 kW con tempi di ricarica di poche decine di minuti. La colonnina naturalmente garantisce l’accesso alla ricarica tramite App per smartphone o ad hoc (ad esempio direct payment), oltre ad un sistema di autorizzazione tramite scheda Rfid. Un servizio importante soprattutto nel periodo estivo quando le attività ricettive di Marina di Massignano si animano di turisti.