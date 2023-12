Colpaccio dell’Atletico Ascoli: in cascina tre punti d’oro

United Riccione

0

Atletico Ascoli

1

UNITED RICCIONE (3-4-3): Rossi; Martinelli, Ndoj, Colistra (7’ st Sylla); Pellacani, Pichierri, Matteucci, Ramires; Samb, Maio, Ferrara. A disp.: Bracaj, Mesisca, Carpentieri, Grancara, Chiesa, Tirincanti, Cottone, Di Criscio. All.: Riolfo.

ATLETICO ASCOLI (3-4-3): Pompei; Feltrin, D’Alessandro, Mazzarini; Valentino, Olivieri, Vecchiarellio, Marucci; Cesario (16’ st Ciabuschi), Traini, Minicucci (25’ st Pedrini). A disp.: Canullo, Antonucci, Andreucci, Pinto, Clerici, Conigni, Severini. All.: Seccardini.

Arbitro: Gabriele Cortale di Locri. Assistenti: Mateo Sadikaj di Mestre e Riccardo Targa di Padova.

Rete: 10’ pt Cesario.

Note. Ammoniti: Ndoj, Matteucci.

Chiude il girone d’andata mettendoci la ciliegina sulla torta la matricola Atletico Ascoli in casa dello United Riccione. Basta un gol dopo dieci minuti di gioco alla squadra di Saccardini per prendersi tutto prima della sosta, nell’ultima del girone d’andata e del 2023. Ma non senza dover stringere i denti. Infatti, a partire con il piede pigiato sull’acceleratore è la formazione romagnola, che vuole dimenticare gli ultimi 180 minuti di digiuno. Ma gli uomini di Riolfo non pungono. Lo fa eccome, invece, la squadra ospite, capace di andare a bersaglio al primo tentativo. Il cross di Traini, quando scocca il 10’, è impeccabile dalla destra. Proprio come lo è il colpo di testa di Cesario che non lascia scampo a Rossi. C’è da attendersi, ora, una reazione dei riccionesi. Che arriva, anche se in maniera piuttosto tiepida. Samb e Ferrara là davanti sono capaci di fare paura, ma non trovano mai la stoccata vincente. Si va, così, all’intervallo con i marchigiani consapevoli di dover stringere le maglie difensive anche nella ripresa. La squadra di Riolfo, complice l’ingresso in campo di Sylla, si fa più pericolosa.

Aumentano le occasioni per cercare di rendere la vita difficile a Pompei. Anche se, in realtà, il numero uno dell’Atletico non rischia mai granché. Anche perché i marchigiani sono disposti a concedere pochissimi centimetri. Troppo alta la posta in palio. Gli ultimi minuti sono di vero e proprio arrembaggio per lo United Riccione che ha la cattiveria per tenere il campo e il possesso palla, ma non trova la via per rendersi pericoloso. Al 47’ si chiude con la punizione dal limite che Maio spara alta. Finisce così in festa per l’Atletico Ascoli che aggancia proprio lo United a quota 18 in classifica mettendo in fila il quarto risultato utile consecutivo e lasciandosi alle spalle una buona dose di avversarie dirette per la salvezza.