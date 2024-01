Colpi di pistola nell’autosalone. Perazzoli accusato anche di truffa

E’ accusato anche di una truffa Valentino Perazzoli, il sambenedettese arrestato a novembre 2022 per aver sparato colpi di pistola all’interno dell’autosalone dell’ascolano Alessandro Bolla. Un fatto avvenuto a Porto d’Ascoli, in via Pasubio, dove il 45enne si è presentato armato di una pistola di piccolo calibro con la matricola abrasa, sparando tre colpi in direzione di Bolla, rimasto contuso ad un piede per una scheggia di bossolo o di pavimento che lo ha raggiunto, provocandogli un ematoma, ma soprattutto tanta paura. Difeso dall’avvocato Nazario Agostini, per questo episodio Perazzoli è stato ammesso ai lavori di pubblica utilità relativamente al reato di porto dell’arma; per il reato di minaccia aggravata ha ricevuto dalla Procura di Ascoli l’avviso di chiusura delle indagini.

Nell’ambito di questa vicenda il 17 aprile prossimo il sambenedettese dovrà intanto comparire davanti al tribunale di Ascoli per l’udienza predibattimentale riguardante l’accusa di truffa che muove contro di lui la Procura a seguito della denuncia dello stesso Bolla, che è parte civile, assistito dall’avvocato Mario Ciafrè. Le vicende relative a questo procedimento avrebbero scatenato l’episodio avvenuto nell’autosalone di Bolla che aveva intrapreso un’azione civile per riavere 75.000 euro versati a Perazzoli quale acconto per l’acquisto di un appartamento all’interno del condominio "Las Vegas" sul lungomare di San Benedetto per il quale l’immobiliarista aveva vantato una procura a vendere firmata dalla proprietaria. "L’affare non è stato concluso e io non ho riavuto i miei soldi" lamentava Bolla che, nel proporre l’azione civile, all’epoca si è agganciato ad un decreto ingiuntivo riguardante un’automobile. Secondo la magistratura, Perazzoli avrebbe indotto in errore Bolla facendosi versare fra marzo e aprile 2022 quattro bonifici per un ammontare complessivo di 75.000 euro. Due, di 10.000 euro ognuno, avevano come causale la citazione "caparra confirmatoria acquisto immobile"; altri due (per 55.000 euro) avevano come causale (fittizia, secondo l’accusa) l’acquisto di un’auto. Per farlo si era presentato come incaricato alla vendita per conto di una imprenditrice ascolana; l’appartamento, però, era già di proprietà di un’altra persona che l’aveva acquistato il 9 gennaio 2020, due anni prima dell’operazione avviata con Bolla che, ignaro, firmò una proposta di acquisto il 16 marzo 2022. L’appuntamento presso un notaio di San Benedetto è stato però sempre rinviato da Perazzoli. Peppe Ercoli