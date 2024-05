Colpo di coda, la Samb si merita l’ultimo atto

La Samb ribalta l’Avezzano e si è meritata la finale playoff. Lo ha meritato per quanto fatto vedere in Abruzzo e per la prima parte della stagione appena trascorsa. I rossoblù, contro gli uomini di Pagliarini, hanno saputo recuperare l’ennesimo svantaggio iniziale, il secondo consecutivo dopo l’ultima partita della stagione regolare contro la Vigor Senigallia. Gli uomini di Mancinelli sono finiti sotto grazie a un tiro da fuori area (anche questa non certo una novità) ma hanno saputo rispondere alla stilettata di Senesi anche grazie a una delle armi che più sono mancate quest’anno: la gran botta da fuori. Chiatante, al volo e dal limite, è riuscito a centrare il sette, riaprendo la gara. Tre minuti più tardi, Pagliari ha servito bene Martiniello, che ancora una volta, da neo entrato, ha segnato un gol decisivo. Martiniello si è guadagnato la fiducia del tecnico rossoblù e la stima del popolo rivierasco per il piglio con il quale affronta le gare e la carica che mette in campo. La soluzione a due centravanti non è stata molto utilizzata quest’anno: Tomassini e Martiniello hanno giocato poco assieme se non negli scampoli di gare in cui la Samb doveva rincorrere, ma è comprensibile visto che la squadra era stata costruita per il 4-3-3 e, con loro due in campo, Lauro, Alessandrini e ora Mancinelli non avrebbero avuto un ricambio come prima punta. In più, Martiniello sta funzionando alla grande da subentrato, mentre ha avuto meno fortuna quando è partito dal primo minuto.

Oggi invece la Samb comincerà a preparare lo scontro finale con L’Aquila, che pure avrà a disposizione due risultati su tre per vincere i playoff. Gli uomini di Cappellacci hanno sofferto contro il Roma City: in vantaggio per due volte con Jonathan Alessandro e Banegas, gli aquilani si sono fatti riprendere nel finale delle match, tra l’84esimo e il 91esimo dalle reti di Di Renzo (capocannoniere dell’ultimo torneo con 20 reti, proprio davanti a Banegas con 17) e Ingretolli. L’Aquila, però, poteva passare il turno anche pareggiando, per cui gli è bastato reggere nei supplementari per staccare il biglietto per la finale playoff. Domenica 19 maggio, quindi, la Samb potrà provare a prendersi la rivincita dopo la sconfitta per uno a zero del 7 aprile scorso: sarà dura, perché bisognerà vincere in casa degli abruzzesi, ma le ultime due vittorie sono state un buon segnale, dal quale ripartire per provare a sperare nel ripescaggio in C.

