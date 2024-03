Colpo di sonno sulla sopraelevata

Colto da un presunto colpo di sonno, un uomo di 65 anni alla guida della sua Fiat 500 X intorno alle 2 della notte fra venerdì e sabato si è schiantato contro il guard rail lungo la sopra elevata Ascoli Mare all’altezza della piscina comunale di San Benedetto. L’uomo è stato visitato sul posto ma, per fortuna, non ha subito danni importanti. Poco prima, sempre per un presunto colpo di sonno, vi era stato un altro incidente stradale in zona San Filippo Neri a nord di San Benedetto, dove un’auto si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica.