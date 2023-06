Coltellate al cane, condannato a sei mesi: "Ucciso per crudeltà"

Era accusato di aver letteralmente squartato, colpendolo con un coltello, un cane che, a suo dire, lo stava aggredendo. Per questo il giudice del tribunale di Ascoli Tiziana D’Ecclesia ha condannato a sei mesi un uomo di Force processato con rito abbreviato per l’accusa di uccisione di animali formulata nei suoi confronti dal sostituto procuratore Mara Flaiani. L’imputato è stato condannato anche a risarcire il proprietario del cane ucciso, suo vicino di casa, assistito dall’avvocatessa Francesca Bucci. Il fatto si era verificato a dicembre 2021 a Force. Vittima è stato un cane di razza Stafforshire Terrier americano che per la magistratura è stato ucciso dall’imputato "per crudeltà e senza necessità". In base alla perizia medico veterinaria l’animale è stato ucciso con un coltello di lunghezza di circa 14 cm, con il quale gli è stata inferta un’unica ferita letale. Il colpo è stato sferrato lateralmente dal basso verso l’alto, in direzione craniale, e ha provocato la lesione del polmone e del cuore causando l’immediato decesso del cane. Il forcese ha cercato di giustificarsi dicendo che si è dovuto difendere dal tentativo di aggressione del cane.