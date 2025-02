Coltellate, caccia all’aggressore. Vertice in Prefettura

I due episodi di violenza che si sono registrati nel fine settimana a San Benedetto, sono stati al centro dell’incontro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che il Prefetto di Ascoli, Sante Copponi ha tenuto ieri nel comune di San Benedetto. Erano presenti il sindaco Antonio Spazzafumo, il comandante della compagnia carabinieri capitano Francesco Tessitore, il commissario Andrea Crucianelli e il comandante della guardia di finanza tenente Giammarco Murro. Sul caso dell’accoltellamento del giovane tunisino sono state rese note le generalità: Yassine Ayari che è ospite di un progetto SAI nel comune di Grottammare. Colpito da una coltellata al fianco, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Ancona, dove tuttora si trova ricoverato. L’aggressore non è stato ancora identificato, ma i carabinieri stanno visionando le telecamere di videosorveglianza. Parole di vicinanza sono state espresse all’indirizzo dei tre poliziotti aggrediti dal cittadino del Gambia che ha staccato una falange del dito di una mano a una poliziotta del commissariato. Il Prefetto ha stabilito di proseguire con massicci controlli nel weekend lungo la riviera ed ha poi chiesto il massimo sforzo ai carabinieri per individuare i responsabili della rissa nel quale è rimasto ferito il tunisino. Il Prefetto ha poi riferito ai presenti d’aver informato il Ministero dell’Interno sull’accaduto ed ha chiesto rinforzi di organico delle forze di polizia per prevenire e contrastare fenomeni di violenza a San Benedetto.

ma. ie.