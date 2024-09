Va in tribunale con due coltelli: bloccato dalla sicurezza

Ascoli, 23 settembre 2024 – Una mattinata di ordinaria amministrazione al Palazzo di Giustizia di Ascoli si è trasformato in un’operazione di sicurezza. Intorno alle 11, un uomo sulla cinquantina è stato fermato dal personale della Fi.Fa Security all'ingresso principale. L'uomo, che si era recato in tribunale per sbrigare una pratica, aveva con sé due coltelli: uno appeso alle chiavi e l’altro nascosto in un borsello. Il metal detector ha segnalato la presenza delle lame.

Nonostante le giustificazioni dell'uomo, che ha affermato di portare i coltelli per "svolgere il mio lavoro”, il personale di sicurezza ha prontamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una volante della Questura che ha sequestrato i coltelli e identificato il soggetto che è stato quindi denunciato per porto abusivo di arma da taglio.