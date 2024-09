Coltello contro i carabinieri: ai domiciliari

E’ agli arresti domiciliari un noto pregiudicato ascolano finito in manette ieri mattina al termine di un turbolento episodio avvenuto nella sua abitazione a Porta Maggiore. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Ascoli che poi, per ordine del sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo, lo hanno posto ai domiciliari con le accuse di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale avendo aggredito, offeso e minacciato con un coltello da cucina i militari dell’Arma che alla fine hanno dovuto ammanettarlo. E’ iniziato tutto ieri mattina quando, mentre era in un bar, l’ascolano è stato raggiunto da polizia e carabinieri che si erano attivati a seguito di una denuncia che poco prima era giunta da un cittadino ascolano. Costui aveva riferito che durante la notte l’uomo si era presentato a casa sua e lo aveva minacciato brandendo una pistola. I carabinieri volevano quindi perquisire l’abitazione del soggetto, con lo scopo di verificare che vi fosse un’arma da fuoco, per verificare la veridicità della denuncia che era nel frattempo giunta. L’ascolano si è però rifiutato di tornare a casa, negando con determinazione di aver minacciato chicchessia con una pistola. I carabinieri hanno allora attivato i vigili del fuoco, determinati ad entrare nell’appartamento, anche senza il consenso della persona che vi risiede. Il lavoro dei pompieri non è stato comunque necessario alla fine poiché la porta d’ingresso era aperta. La perquisizione ha dato esito negativo; nessuna arma è stata trovata all’interno. A perquisizione finita è tornato a casa il proprietario che, preso da uno scatto d’ira, ha afferrato un coltello da pane e si è scagliato contro i carabinieri, in particolare contro uno. Gli sono saltati addosso gli altri militari dell’Arma che hanno dovuto faticare non poco. L’ascolano è stato poi accompagnato presso il Comando dei carabinieri e dichiarato in arresto.