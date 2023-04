Coltivatori, allarme pensioni: "Rivalutazione ok ma sono ancora basse"

Luci e ombre per le pensioni dei coltivatori. "Ci sono voluti oltre tre mesi per capire gli effetti precisi della legge di Bilancio 2023 sulle pensioni. Il risultato conferma un piccolo passo avanti, ma per le minime il problema non è risolto". È stato questo il commento espresso dall’Anp, l’Associazione nazionale pensionati di Cia-Agricoltori Italiani, e condiviso a livello provinciale, dopo attenta analisi degli incrementi previsti, certificati dall’Inps. Gli aumenti, definiti con eccessiva enfasi come risultato di "rivalutazione eccezionale", consistono, spiega Anp-Cia, nell’incremento fino a 599,82 euro per gli ultra 75enni e di 572,20 per quelli di età inferiore. Quindi, pensioni minime più alte solo per il 2023 e 2024, del 6,4% per gli ultra 75enni e dell’1,5% per gli altri. Uno scatto del tutto insufficiente, sottolinea l’Associazione di Cia, a fronte di un’inflazione che viaggia quasi al 12% su base annua, incidendo pesantemente sul costo dei beni essenziali come gli alimentari, oltre che sulle bollette di luce e gas.

"Per Anp-Cia – sottolinea Benito Vagnoni, presidente della Anp di Ascoli, Fermo e Macerata – dunque, è apprezzabile, nel metodo, la rivalutazione al 120%, ma è insufficiente negli esiti, visto che le pensioni minime sono ancora ben lontane dai 780 euro, l’ammontare di quelle di cittadinanza". Nel dettaglio, Anp-Cia esprime "perplessità sul sistema di indicizzazione, assolutamente da rivedere. In particolare, riguardo le pensioni più alte, che non sono quelle d’oro, ma di lavoratori che, comunque, hanno pagato i contributi e hanno diritto a essere tutelati dall’inflazione. Se da una parte, sottolinea Anp-Cia, può essere ragionevole prevedere delle parziali limitazioni, queste devono essere circoscritte nel tempo e finalizzate a sostenere redditi e pensioni più basse. Cosa che – la conclusione –, invece, non avviene da numerosi anni, dimostrando che, ancora una volta, con le pensioni si tende a fare cassa".