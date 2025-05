Colto da malore sul balcone, salvato 85enne

Soccorritori del 118, vigili del fuoco e carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto, intorno all’una e mezza della notte tra giovedì e venerdì, sono intervenuti a Grottammare per soccorrere un 85enne, trovato nudo, riverso sul pavimento del balcone della sua abitazione. Il pensionato vive solo nell’alloggio della zona centrale della città ed è stato trasportato all’ospedale di San Benedetto, affidato ai sanitari del pronto soccorso. Dai primi accertamenti l’uomo, già sofferente di alcune patologie legate all’età, sembra sia stato colto da malore per cui è stato ricoverato per accertamenti. A dare l’allarme sono state alcune persone che si sono accorte di quanto stava accadendo nell’abitazione del vicino. Per consentire ai sanitari della potes-118 di entrare nell’appartamento dell’anziano sono intervenuti i vigili del fuoco distaccamento di San Benedetto. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione.