’Combattere la guerra’ domani mattina nella sala consiliare

Domani alle 11, la sala consiliare di Grottammare ospiterà un importante evento culturale e sociale: la presentazione del libro ’Combattere la guerra’, scritto da padre Antonio Spadaro, Marco Tarquinio e Sandro Calvani, con la prefazione del Cardinale Matteo Zuppi. L’incontro, organizzato dall’associazione Altro Orizzonte, vedrà come protagonista Marco Tarquinio, europarlamentare e già direttore del quotidiano Avvenire. La presenza di Tarquinio rappresenta un’opportunità per approfondire il tema centrale del libro, che esplora l’impegno per la pace in un mondo segnato da conflitti e tensioni. La manifestazione, patrocinata da diversi enti locali e sostenuta dalla partecipazione di realtà territoriali come il giornale diocesano L’Ancora, mira a sensibilizzare sulla necessità di promuovere percorsi di dialogo e di contrasto alla guerra in tutte le sue forme. Il presidente dell’associazione Simone Incicco afferma: "Ognuno di noi può essere un operatore di pace nei luoghi in cui vive".