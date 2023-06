Come cambia la viabilità: tutti i divieti

In occasione dell’Air Show 2023, il sindaco, la Capitaneria di Porto e la Polizia Municipale hanno emesso una serie di ordinanze atte a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti alla manifestazione nel corso di tutte le giornate. Per tutta la durata della manifestazione sarà infatti vietata la vendita di bevande di qualsiasi tipo all’interno di contenitori atti a offendere (vetro, lattine e simili) nell’area di via Colombo, via Fiscaletti, piazza Giorgini, viale Buozzi e sul lungomare fino all’altezza di via Tedeschi. Domani e domenica, nell’arco temporale durante il quale saranno eseguite le prove di volo e l’esibizione aerea vera e propria, l’area interessata dai sorvoli sarà indicata da boe e dalla presenza di imbarcazioni e interdetta a qualsiasi tipo di accesso o attraversamento. Sarà inoltre interdetto all’accesso e al passaggio tutto il litorale cittadino, in una fascia compresa tra l’arenile e i primi dieci metri dalla battigia. Per quanto concerne la viabilità, dalle ore 6 del di oggi e fino a tutta domenica saranno in vigore il divieto di transito e sosta sul lungomare est dal ponte sull’Albula fino all’area ex camping. Dalle

13,30 di domani, e sempre fino a tutta domenica 4, i divieti interesseranno tutto il lungomare in entrambe le direzioni. Personale di controllo presidierà tutti i punti di accesso alle aree interdette alla circolazione: chi non può fare a meno di usare l’auto, dovrà dirigersi in uno dei parcheggi appositamente individuati.Tutte le informazioni sulla homepage del Bollettino Ufficiale Municipale bum.comunesbt.it.