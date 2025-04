Come combattere le truffe

Il fenomeno delle truffe ormai è una questione d’allarme sociale. Insidie possono arrivare dentro casa sotto una diversità di forme difficili, talvolta, da individuare e contrastare, soprattutto per le persone non più giovani e che non sono sufficientemente informate dei cambiamenti in atto. Serve tanta prevenzione ed è per questo che Comuni, Associazioni e le stesse forze dell’ordine, promuovono sul territorio vari incontri.

Venerdì 11 alle ore 21, al Kursaal di Grottammare si terrà il convegno ‘Truffe digitali e tradizionali, come difendersi dalle nuove insidie’. Interverranno il sindaco Alessandro Rocchi per il saluto e introduzione dei lavori, il capitano dei carabinieri Francesco Tessitori comandante della compagnia di San Benedetto e il luogotenente Giuseppe Gallo, comandante della locale stazione.