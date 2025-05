Come comportarsi nelle emergenze. I ragazzi diventano dei salvavita

In occasione dei campus estivi organizzati nel territorio, lo staff del Mondo Asterix, ha partecipato ad un interessante Corso di formazione, teorico e pratico, presso la Croce Verde del Presidente Maurizio Ramazzotti. Presenti circa 50 ragazzi tra assistenti, educatori e istruttori. il corso è stato tenuto dal prof Gabriele Di Buó, responsabile formazione Croce Verde. I temi trattati, riguardavano le nozioni generali di primo pronto soccorso e disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Interessante anche i temi trattati sugli infortuni nello sport. Anche a Castorano ha preso il via con una notevole affluenza il primo corso gratuito di primo soccorso per la cittadinanza, promosso con l’obiettivo di diffondere conoscenze salvavita fondamentali. A moderare gli incontri: il dottor Flavio Ottalevi, dirigente medicina nucleare Ast, la dottoressa Chiara Palamà, medico di medicina generale Ast, tra i relatori il dottor Massimo Loria, già direttore pronto soccorso Ast, dottor Stenio Amabili, dirigente cardiologia Ast.