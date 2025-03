Come prendersi cura di ciò che ci sta intorno

A scuola l’inclusione e il sostegno reciproco sono valori fondamentali per creare un ambiente sereno e positivo. Nella nostra classe stiamo sperimentando ogni giorno l’opportunità di aiutare chi ha bisogno, sia dal punto di vista emotivo che pratico. Non tutti sembrano sicuri o sereni: alcuni sono timidi, altri isolati o attraversano momenti difficili. Allora una parola gentile o semplicemente un orecchio attento possono fare una grande differenza. Essere disponibili ad ascoltare qualcuno che ha bisogno di parlare lo fa sentire più compreso e meno solo. Offrire il proprio aiuto a chi sta facendo fatica con le materie scolastiche organizzando gruppi di studio o spiegando un concetto in modo diverso possono cambiare le cose e si rafforzano le proprie competenze. Far sì che nessuno resti isolato durante la pausa ricreativa può fare molto. Il rispetto per gli altri è alla base di una buona convivenza. Occorrono gentilezza ed empatia e non permettere che i compagni vengano bullizzati. Dunque a scuola, ognuno di noi ha la possibilità di fare qualcosa per creare una cultura di aiuto reciproco che migliori la vita scolastica di tutti e prepari gli studenti a diventare più responsabili e capaci di fare la differenza nella società.

Tania Galli, Gaia Merone, Chiara Shekh Irina Fairooz, Anna Lucci, Gaia Perozzi, Francesca Oluwa, Elisa Di Domenico (classe 2D)