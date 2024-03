Come sarà Monte Piselli nel futuro. Il Cai sul maxi progetto in arrivo:: "Non si trasformi in un luna park"

I fondi ci sono, il rendering del progetto anche. Ora non resta che dare il via ai lavori nella montagna picena. Per l’occasione abbiamo intervistato chi la montagna non solo la vive, ma soprattutto la difende: Giovanni Maria Leonardi, presidente della sezione Ascoli del Club alpino italiano. "Il Cai si occupa di montagna, quando è stata fondato, nel 1863, i suoi scopi erano, e sono rimasti, frequentare, conoscere e difendere l’ ambiente montano con diverse attività".

Presidente, sono alle porte i tanti attesi lavori post sisma, con i 12 milioni messi a disposizione. Di che tipo di interventi parliamo?

"Non sono informatissimo ma come associazione che difende il territorio siamo critici quando si tratta di investire in strutture che abbiano poco senso per l’ambiente naturale. Pur di mandare le persone in montagna si fanno mega panchine e ponti tibetani, ma questo rende la montagna un lunapark e non ci sembra rispettoso renderla così commerciale, poi non credo che serva molto. Invece così si banalizza come se fosse un’attrazione, un po’ come si è fatto con Castelluccio di Norcia. È stata pubblicizzata la fioritura, molto bella, ma le persone ora vanno su per le foto, calpestano la lenticchia che qualche contadino ha coltivato e dopo 15 giorni Castelluccio torna nel dimenticatoio. Questa è una cultura mordi e fuggi, non la riteniamo adatta".

E sul ponticello mostrato nel rendering?

"Da che so, dalla montagna dei Fiori stanno pensando di ampliare la cabinovia facendola arrivare fino al vecchio parcheggio, allungandola. Così si farebbe una passerella, una sorta di ponticello, che servirebbe per tagliare un pezzo di strada evitando l’avvallamento, ma non collegherebbe la cima. Fino alla cima sarebbe impossibile, secondo me, perché dovrebbe partire da un’altra sommità, ma non ci sono lì vicino".

E invece della neve? Dicono stia arrivando, quest’anno è stata tanto desiderata vista la mancanza, cosa dobbiamo aspettarci?

"Devo dire che la mancanza di neve ci ha messo a dura prova, non solo perché limita il nostro lavoro, ma anche per le tante ripercussioni che ha sull’ agricoltura e su tanti altri settori, come ad esempio l’approvvigionamento d’acqua. Penso ad esempio alle nostre falde acquifere, che già con il terremoto sono state particolarmente sconvolte. Anche per questo siamo molto contenti che arrivi la neve. Le conseguenze del cambiamento climatico le viviamo sulla pelle, come cittadini. Viviamo la montagna anche quando questo significa spostarsi o ricalibrare tutte le attività, facciamo ciò che possiamo in base al meteo. La neve che non è arrivata quest’anno ci ha fatto cambiare più volte i programmi, a volte anche cancellati. Niente neve non significa niente pericoli: se qui sembra primavera in vetta può esserci comunque il ghiaccio, che può dare problemi, bisogna stare attenti".

