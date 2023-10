Come si combatte la povertà

Alla Caritas di San Benedetto fa capo il progetto "Prins" gestito dall’Ambito 21 e coordinato da Simona Marconi, che vede la partecipazione di diverse associazioni come Casa Lella 2001, On the Road, Cairos, Il Mattino, ecc. "Si tratta di un centro servizi di contrasto alla povertà che ha come obiettivo principale l’individuazione di strategie per dare risposte necessarie al ripristino dell’autonomia di famiglie in difficoltà – spiega la dottoressa Marconi - Ogni Associazione ha un ruolo proprio e ogni mese facciamo un incontro per valutare le risposte e le strategie da adottare. Il progetto è dotato di un fondo di 180.000 mila euro che viene impiegato per l’accoglienza emergenziale abitativa presso residence e B&B". Nella Caritas vi è anche un centro di ascolto aperto dal lunedì al venerdì, mattino e pomeriggio. "Il grande problema è che molte persone italiane e straniere non riescono a trovare un alloggio in affitto – aggiunge Fernando Palestini vice presidente Caritas – Ora facciamo affidamento sul bando "Agenzia Immobiliare Sociale" promosso dalla Fondazione Carisap in collaborazione con diverse Associazioni per dare risposte a queste esigenze. Abbiamo giovani bravissimi che potrebbero essere sganciati dalla Caritas, ma pur avendo un lavoro non riescono a trovare una casa in affitto". Ma. Ie.