’Come un padre’ oggi all’Odeon

Iniziativa al cinema Odeon di viale Marcello Federici per onorare la figura di Carletto Mazzone nel giorno del suo compleanno. Oggi, 19 marzo, ci saranno in programma due proiezioni con ingresso gratuito del docufilm ‘Come un padre’, dedicato all’indimenticato tecnico romano. Autore di mille imprese con l’Ascoli di Rozzi e, a seguire, in serie A con alcune delle squadre più prestigiose, Mazzone si è spento lo scorso 19 agosto. La pellicola sarà proiettata con due spettacoli previsti alle ore 17.30 e alle 20.30. Il documentario già presentato al teatro Ventidio Basso racconta le imprese calcistiche di un allenatore rimasto nel cuore di tutti, soprattutto dei più grandi campioni che lui stesso ha lanciato sui grandi palcoscenici. Imbattibile il suo record di 795 panchine in A. "Abbiamo scelto questo giorno perché è la festa del papà – commenta l’assessore Stallone -, e lui è stato come un padre per tutti noi ascolani. Vorremmo ripetere questo momento tutti gli anni".