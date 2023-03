Comitato cittadino restyling Ipotesi lista civica alle elezioni

Dall’Assemblea pubblica tenuta sabato dal Comitato Cittadino Restyling Grottammare, è emersa la possibilità di partecipare alle prossime consultazioni per il rinnovo del governo cittadino, con una lista civica. Il portavoce del Comitato, Gianfilippo Straccia, lo lascia intuire e i partecipanti all’assemblea non ne fanno mistero. In queste ore è in corso una sorta di consultazione per valutare la presentazione della lista, ma anche la possibilità di restare all’idea iniziale di Comitato cittadino, come voce critica sul territorio. All’assemblea hanno preso parte, oltre ai membri del Comitato stesso, anche personaggi della vita civile, ex esponenti politici, come l’architetto Sandro Mariani leader di "Grottammare Futura", personaggi del mondo sindacale, ma anche persone che orbitano in altre liste civiche. Insomma l’assemblea ha suscitato curiosità e interesse, tanto che non sono mancati spunti di discussione che hanno caratterizzato il dibattito. Per prima cosa è stato ribadito che il Comitato Restyling è composto da "cittadini che hanno a cuore le sorti di Grottammare e si impegnano affinché nella realtà comunale ci sia attenzione all‘ambiente, al territorio, alla qualità della vita e che questi siano capisaldi di ogni azione politica-amministrativa, ma anche che i cittadini siano artefici e protagonisti, con la loro diretta partecipazione a delineare il futuro di Grottammare". Poi la domanda: "Che fare, alle ormai imminenti elezioni comunali?". "Tutti hanno convenuto che le formazioni politiche già pronte a sfidarsi per governare la città, hanno evidenziato una mancanza di sensibilità, coinvolgimento ed attenzione ai temi di cui solo noi siamo stati paladini in questi anni – afferma Gianfilippo Straccia – Solo la nostra presenza rappresenterebbe per molti elettori uno stimolo per recarsi alle urne, per cui è doveroso riconvocarci fra una decina di giorni".

Marcello Iezzi