Comitato dei Residenti del Centro Storico di Fermo Protesta per Rumori e Disordini Notturni

È nato nei giorni scorsi il comitato che rappresenta i residenti nel centro storico della città: il rappresentante del gruppo è Francesco De Angelis Francesco, vice Cesare Aleanzi, segreteria Noemi Orsini, nel direttivo anche Emanuela Moriconi, Manuela Santarelli e Bianca Maria Ferrari.

Tutti insieme sollevano già una protesta, prendendo spunto dalla festa che si è tenuta proprio in piazza e nei vicoli intorno, dopo la proclamazione delle lauree da parte dell’Università Politecnica delle Marche. Il comitato spiega che fino alle 3,45 del mattino i ragazzi hanno riempito il centro di cori e di urla, oltre che di altri episodi spiacevoli che i residenti hanno documentato anche l’aiuto di video girati dal cellulare: "Non possiamo continuare ad accettare che dalle 20 della sera e fino alla mattina alle 7 del giorno dopo non si possa poter vivere una vita normale nelle proprie abitazioni, considerando che poi alle 5,30 arrivano gli spazzini che ripuliscono l’area".