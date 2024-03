Comitato e Ciip, vertice sull’acqua. Dai nuovi impianti alle bollette

Le problematiche della torbidità dell’acqua nelle zone di Folignano, Villa Pigna, Case di Coccia e parte di Ascoli si sono estremamente ridotte rispetto al passato. Questo è emerso dall’incontro che una delegazione del Tavolo Piceno Acqua Bene Comune ha avuto con i vertici della Ciip.

Il confronto si è concentrato sulle criticità del servizio idrico e sui progetti che l’azienda pubblica sta portando avanti per la loro soluzione. In particolare, sulla qualità dell’acqua erogata nelle zone in cui operano gli impianti di soccorso di Castel Trosino e Fosso dei Galli, sulle gravi problematiche ambientali determinate dal cattivo funzionamento di alcuni impianti di depurazione, sul contenimento delle perdite delle reti, il recupero delle acque reflue e piovane per gli usi compatibili, sulla gestione sostenibile dei fanghi di depurazione e sull’incidenza delle bollette sulle famiglie più vulnerabili.

I vertici dell’azienda hanno evidenziato i fenomeni sarebbero determinati da interventi di manutenzione, sui quali comunque i componenti della delegazione dei comitati hanno sollecitato una maggiore cura.

L’auspicio condiviso è stato comunque quello di ridurre nel tempo l’attingimento da tali impianti grazie alla realizzazione degli impianti volti al prelievo ed alla potabilizzazione di acque superficiali dal lago di Gerosa e dal fiume Tenna che sono già stati appaltati e dovranno essere completati entro il 2026. I rappresentanti del Tavolo hanno poi lamentato l’eccessivo aumento delle tariffe che in un biennio sono lievitate di oltre il 25%.

Al riguardo la presidente della Ciip Maddalena Ciancaleoni ha rappresentato come a causa dei meccanismi di gestione finanziaria imposti dalle Autorità nazionali di regolazione detti avanzi di bilancio fortemente impattanti sulle tariffe siano indispensabili sino al 2026 per coprire nell’ambito dei bilanci correnti il finanziamento delle opere non coperti dai fondi Pnrr.