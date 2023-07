Comitato festeggiamenti e premio L’Emidius a Serafino Castelli

Nel corso della cerimonia per la presentazione del Palio per la Quintana di agosto, che si è svolta ieri in pinacoteca, il Comitato per i festeggiamenti in onore di Sant’Emidio ha assegnato il ‘Premio Emidius’, giunto alla quinta edizione. Si tratta di un pubblico riconoscimento, voluto dal compianto don Angelo Ciancotti, parroco della cattedrale, che annualmente viene assegnato ad un cittadino ascolano che, nel corso dell’anno, si sia distinto per impegno, amore e valori morali nella diffusione del culto verso il patrono della città. Il premio è stato realizzato dallo scultore ed orafo Gianluca Staffolani. A riceverlo è stato Serafino Castelli, "per la preziosa attività – si legge nella motivazione ufficiale - e per lo straordinario impegno profuso costantemente negli anni a sostegno del lavoro del Comitato organizzatore della festa di Sant’Emidio, per il quale ha sempre rappresentato un punto di riferimento inestimabile e di memoria storica, il necessario raccordo tra tradizione e innovazione". Inoltre, Castelli ha reso la ‘Guida ai festeggiamenti’ in onore di Sant’Emidio un vero e proprio veicolo di diffusione della storia e delle tradizioni legate al patrono, "fondendo insieme contenuti e immagini, racconti e testimonianze, con abile selezione, acribia e studio scrupoloso". Nel frattempo, tornando alla Quintana, nei giorni scorsi si è riunita la consulta storica che, sotto lo sguardo attento del coreografo Mirko Isopi, ha analizzato le fotografie e i video relativi al corteo della Quintana di luglio. Sono stati segnalati al consiglio degli anziani alcuni atteggiamenti non conformi da parte di alcuni figuranti e, nei prossimi giorni, verrà valutato se comminare delle multe. Alcuni castelli, ad esempio, hanno presentato delle calzamaglie non attillate e una castellana non era truccata in maniera conforme alle disposizioni date. Il problema del trucco, in realtà, sarebbe stato segnalato anche a una dama. Alcuni figuranti, poi, non avrebbero tolto degli orecchini botton down, mentre alcune acconciature maschili sarebbero da rivedere. Intanto, nei prossimi giorni si concluderà la pittura dei ponti da parte dei sestieri, dopo le opere realizzate dai sestieranti di Sant’Emidio e Porta Tufilla. Nella notte tra venerdì e sabato toccherà a Porta Solestà, mentre tra sabato e domenica sarà la volta della Piazzarola. Tra il 31 luglio e il primo agosto, poi, saranno all’opera i sestieranti di Porta Romana, mentre il ponte di Porta Maggiore verrà decorato nella notte tra il 3 e il 4 agosto.

m.p.